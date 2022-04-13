В подвале жилого дома нашли сумку с боеприпасами

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Работники коммунальных служб наводили порядок в подвальном помещении одного из домов в Бендерах.

Среди мусора и различного хлама обнаружили брезентовую сумку, содержимое которой насторожило. О находке сообщили в милицию.

В сумке лежали три магазина от автомата Калашникова с патронами калибра 5.45 мм. Опасную находку изъяли, пишет mvdpmr.org. Устанавливается, кому может принадлежать сумка.

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