В подвалах многоквартирных домов в столице проведут мероприятия по уничтожению насекомых и грызунов

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Более чем в 2 300 многоквартирных домах столицы будут проведены работы по дезинфекции и борьбе с грызунами.

По данным примарии, дератизация и дезинсекция будут проходить до октября. После этого дополнительная обработка будет проводиться по запросам жильцов.

На дезинсекцию и мероприятия по борьбе с грызунами в текущем году из городского бюджета выделено 3 млн леев. Экономический оператор, выполняющий работы, был выбран по итогам конкурса.

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