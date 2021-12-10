В Подмосковье задержали молдаванина с героином в носке

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В подмосковном Домодедово сотрудники полиции задержали 25-летнего гражданина Молдовы. У мужчины обнаружили и изъяли около 400 граммов героина.

Гражданина остановили для досмотра. В его носке нашли шесть свёртков с порошкообразным веществом. После этого правоохранители осмотрели машину мужчины. В ней было найдено ещё три свёртка с аналогичным содержимым. Согласно заключению эксперта, содержимое в двух свёртках является наркотическим средством — героином.

В настоящее время молдаванин находится под стражей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, пишет moslenta.ru.

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