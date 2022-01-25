В подъезде дома на Ботанике нашли труп мужчины

В подъезде дома на Ботанике нашли труп мужчины

Страшную находку обнаружили накануне в подъезде дома на улице Индепенденцей.

Как уточнила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, о случившемся полицию известил 29-летний жилец дома, который возвращался с работы. На место происшествия прибыли скорая помощь и экипаж полиции. Врачи констатировали смерть мужчины. Тело погибшего было осмотрено судмедэкспертом: признаков насилия не обнаружено.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего, пишет deschide.md. Обстоятельства выясняются.

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