В поддержку населения: ПСРМ готовит новые социальные инициативы

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В ближайшее время Партия социалистов озвучит новые инициативы по социальной и иной защите населения в условиях продолжающегося кризиса. Об этом шла речь на рабочем совещании с руководителями территориальных организаций ПСРМ в южных районах Молдовы. Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, касающихся борьбы с пандемией, социально-экономического развития, политической ситуации.

Первым пунктом дискуссии стали меры дальнейшей борьбы с распространением коронавируса. Было отмечено, что, несмотря на снижение темпов заражения, проблема остается крайне острой, и, по прогнозам специалистов, в мае нас ожидает новый рост числа заболевших людей.

– Сегодня главной задачей и на региональном, и на национальном уровне является массовая иммунизация населения. Нужно добиваться ускорения процесса, чтобы в ближайшие месяцы вакцинировать не менее полумиллиона человек, – подчеркнул Игорь Додон.

Кроме того, на совещании обсуждалось решение различных социальных, экономических и инфраструктурных проблем, с которыми сталкиваются жители южных районов Молдовы. Это, прежде всего, проблема водоснабжения населенных пунктов и орошения сельхозугодий, строительство или ремонт социальных объектов и дорог.

Отдельно говорили о социальной защите наших граждан. В этом контексте Игорь Додон напомнил, что благодаря инициативе Партии социалистов почти 700 тысяч пенсионеров Молдовы получили или скоро получат единовременные выплаты в размере 1000 леев, а по его прошлогодней президентской инициативе пенсии в апреле были индексированы на 3,89%.

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