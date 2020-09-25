В поддержку молдавской системы образования: подписан меморандум с Microsoft

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Министерство образования, культуры и исследований и компания Microsoft подписали Меморандум о взаимопонимании в целях поддержки системы образования нашей страны.

– Ключевым элементом этого партнёрства является то, что мы сможем бесплатно использовать различные учебные платформы и обеспечить доступ к ним для всех учащихся и учителей. Вместе с компанией Microsoft мы будем способствовать появлению учебных ресурсов на государственном языке и интегрировать их на цифровые платформы в нашей стране, – подчеркнул министр образования Игорь Шаров.

После подписания документа учащиеся и педагоги смогут воспользоваться таким инструментом, как Microsoft Teams, который можно задействовать в качестве платформы для дистанционного обучения: организовывать видеоуроки онлайн, взаимодействовать между классами, создавать задания и устанавливать сроки их выполнения. А платформа Microsoft Forms поможет создавать и оценивать тесты для учеников, что значительно сэкономит время учителей.

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