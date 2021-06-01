В поддержку материнства и детства: какие инициативы удалось реализовать социалистам (ВИДЕО)

0

В 2020-2021 годах Партии социалистов совместно с Игорем Додоном и правительством удалось реализовать ряд важных проектов в поддержку семей с детьми. Об этом на брифинге для прессы рассказала депутат ПСРМ Алла Дарованная.

Так, по инициативе ПСРМ, на 25% выросло пособие по случаю потери кормильца. Его получают дети, которые не достигли 18 лет, а в случае учащихся лицеев эта выплата предоставляется им до окончания обучения. Благодаря социалистам более 9000 несовершеннолетних получают повышенное пособие.

Кроме того, единовременное пособие по рождению ребенка выросло всего за год с 7911 леев до 9459 леев. Увеличенное пособие уже получили 8185 семей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до двух лет для незастрахованных лиц выросло с 640 до 740 леев, а ежемесячное пособие на содержание двоих или более детей, рождённых от одной беременности, до достижения ими возраста трёх лет выросло с 320 до 370 леев. Кроме того, пособие по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет для застрахованных лиц также было увеличено, его средний размер составил 2273 лея.

– Мы продолжим поддерживать молодые семьи и сделаем всё, чтобы обеспечить детям счастливое детство, – заверила Алла Дарованная.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.