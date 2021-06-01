В поддержку материнства и детства: какие инициативы удалось реализовать социалистам (ВИДЕО)

В поддержку материнства и детства: какие инициативы удалось реализовать социалистам (ВИДЕО)

В 2020-2021 годах Партии социалистов совместно с Игорем Додоном и правительством удалось реализовать ряд важных проектов в поддержку семей с детьми. Об этом на брифинге для прессы рассказала депутат ПСРМ Алла Дарованная. 

Так, по инициативе ПСРМ, на 25% выросло пособие по случаю потери кормильца. Его получают дети, которые не достигли 18 лет, а в случае учащихся лицеев эта выплата предоставляется им до окончания обучения. Благодаря социалистам более 9000 несовершеннолетних получают повышенное пособие.

Кроме того, единовременное пособие по рождению ребенка выросло всего за год с 7911 леев до 9459 леев. Увеличенное пособие уже получили 8185 семей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до двух лет для незастрахованных лиц выросло с 640 до 740 леев, а ежемесячное пособие на содержание двоих или более детей, рождённых от одной беременности, до достижения ими возраста трёх лет выросло с 320 до 370 леев. Кроме того, пособие по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет для застрахованных лиц также было увеличено, его средний размер составил 2273 лея.

Мы продолжим поддерживать молодые семьи и сделаем всё, чтобы обеспечить детям счастливое детство, – заверила Алла Дарованная. 

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