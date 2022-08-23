В Плоп-Штюбей перезахоронили останки 16 советских солдат (ФОТО)

В Плоп-Штюбей перезахоронили останки 16 советских солдат (ФОТО)

В селе Плоп-Штюбей Каушанского района состоялась церемония перезахоронения останков 16 красноармейцев, обнаруженных во время археологических раскопок вокруг этого населённого пункта. Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине Ясско-Кишинёвской операции. 

Как отметил соорганизатор церемонии, вице-председатель Каушанского района Олег Кучук, останки погибших советских воинов перезахоронили в Братскую могилу на территории мемориального комплекса в центре села. Согласно официальным данным, в этой могиле находятся останки ещё 823 воинов разных национальностей. Перезахоронение прошло с учётом всех соответствующих обычаев.

В церемонии приняли участие депутаты ПСРМ Владимир Односталко и Адриан Лебединский, гражданские активисты, представители общин и патриотических организаций, жители села.

– К сожалению, представители центральных властей проигнорировали это событие. Видимо, у них другие ценности. Пусть самоотверженность и отвага советских воинов, доблестно защищавших Родину в кровавых сороковых, навсегда останется в памяти будущих поколений! Пусть их героизм вдохновляет нынешнюю и будущую молодёжь защищать интересы Родины: что немаловажно – в мирное время, – отметил на своей странице в соцсети по итогам мероприятия Односталко. 

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