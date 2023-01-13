В пятницу жителей Ботаники ожидают отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 13 января будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста, 93, Шипотелор, 4, 9, Поамей, 9/1 – с 09:00 до 14:00.

ул. Белград, 16, 19/1B, Бутукулуй, 2, 10, К. Брынкуш, 5, 112-116, 121-131, 124-142, 9999, Куза-Водэ, 2A, Львов, 61-79, Львов 2 пер. 5A, 61-81, Львов 3 пер. 56-58, Львов 4 пер. 63-95, Львов 5 пер. 1-3, 11A, Прага, 51-79, 62-80, пер. Прага, 12-20, 61A, пер. 2 Прага, 12-18, Сармизегетуса, 16A, 999, София, 10, Загреб, 1, 2, 3 – с 14:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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