В пятницу света не будет в трёх секторах столицы

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Поставщик услуги сообщает, что в пятницу, 3 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Н. Зелинского 32/3 – с 09:00 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, пер. Колоница 3, Х. Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. М.-Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 155, 162, 166, 178, 180, А. Избаш 9-47, 4, 14-20, 32-38, Тырговиште 5-7, 6-8, 40-46 – с 09:15 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. В. Бадиу 7A, 12, 16, 16A, Каля Орхеюлуй 93, К. Брынковяну 17, 17A, 18, 19, 19A, 23, 9001, Г. Мадан 14-44, 51-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, М. Исанос 1-11, 2-10, Молдовица 2, 19, 21, 23, В. Комаров 3, 7, 7/1, 7A, пер. В. Комаров 1, 2A, 5, 7A – с 09:10 до 17:00.

ул. В. Бадиу 1-5, 12, Каля Орхеюлуй 91, 101 – с 09:00 до 17:00.

ул. А. Дога 26, 28, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 32/2, 32/7, 32/8, Спартакус 24/5 – с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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