В пятницу света не будет в 4 секторах столицы

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Поставщик услуги сообщает, что 6 мая будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. А. Крихан, 1-9, 4-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-22, 32, пер. Паркулуй, 4, В. Дическу, 4-42, 5-26 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Буюканы:

ул. Г. Топырчану, 1-25, 2-20, И. Некулче, 13-55, 14-28, Шт. Няга, 70, пер. Шт. Няга, 11, В. Белинского, 60 – с 09:00 до 19:00.

ул. Б. Лэутару, 9B, E. Кока, 11-23, И. Раду, 1-11, 2-12, М. Лэтэрецу, 1-39, 2-46, П. Чайковского, 1A, Шт. Няга, 22 – с 09:05 до 16:50.

Сектор Центр:

ул. К. Шмидт, 7, 9, 14/1, Чокырлией, 11, 27-41, 999, Н. Смокинэ, 2-14, 3-19, пер. 1 Н. Смокинэ, 11, Пьетрарилор, 1-43, 2-4, 22-68, 9999 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Дж. Латинэ, 19 – с 09:00 до 12:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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