В пятницу Измаильский мост будет временно перекрыт для движения транспорта

В пятницу, 9 декабря, с 10.00 до 16.00 будет перекрыто дорожное движение на Измаильском мосту. Данная мера связана с проведением работ по проектированию капитального ремонта объекта.
Их будет проводить компания “Intexnauca”. Разрешающие документы выдало Главное управление общественного транспорта и путей сообщения, передаёт deschide.md.
Водителей призывают объезжать данную зону в указанный промежуток времени.
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