В пятницу Игорь Додон снова ответит на вопросы граждан

Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

– Уважаемые граждане, за последние дни я получил от вас тысячи сообщений с просьбой продолжить наш диалог на платформе “Президент Игорь Додон отвечает”. Сообщаю, что в пятницу, 20 ноября, в 10:00 увидимся LIVE в новом выпуске, где я отвечу на вопросы граждан и масс-медиа! Предлагаю всем записывать видеовопросы и отправлять их по номеру 067 332 555 в Viber, WhatsApp или Telegram. Готов обсудить любую тему, – отметил он.