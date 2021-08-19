В пятницу десятки жителей столицы останутся без воды в кране

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ в пятницу, 20 августа, с 09.00 до 23.00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Измаил, 88;

ул. Н. Старостенко, 23-33, 30;

ул. Л. Толстой, 78;

ул. Чуфля, 45, 47, 49;

ул. Анестиаде, 26, 34, 36/1.

Также с 09.00 до 23.00 ожидаются отключения по адресу Петру Заднипру 2/3 (детский сад).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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