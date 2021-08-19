В пятницу десятки жителей столицы останутся без воды в кране

В пятницу десятки жителей столицы останутся без воды в кране

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ в пятницу, 20 августа, с 09.00 до 23.00 временно останутся без воды в кране потребители, проживающие по следующим адресам:

  • ул. Измаил, 88;
  • ул. Н. Старостенко, 23-33, 30;
  • ул. Л. Толстой, 78;
  • ул. Чуфля, 45, 47, 49;
  • ул. Анестиаде, 26, 34, 36/1.

Также с 09.00 до 23.00 ожидаются отключения по адресу Петру Заднипру 2/3 (детский сад).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md