В пятиэтажке в Тирасполе загорелась квартира

В пятиэтажке в Тирасполе загорелась квартира

Тревожный звонок поступил в дежурную часть в Тирасполе. Мужчина сообщил: у соседа на втором этаже горит квартира.

По указанному адресу выехали две бригады пожарных. Огнём была охвачена детская комната площадью 20 кв. м.

В квартире проживала многодетная семья – супруги и четверо детей. На момент ЧП родители находились на улице.

Пожар полностью уничтожил комнату, закопчены стены соседних жилых помещений. Инспекторы рассматривают две версии возникновения огня – детская шалость или короткое замыкание, пишет mvdpmr.org.

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