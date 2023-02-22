В пятиэтажке в Тирасполе загорелась квартира

0

Тревожный звонок поступил в дежурную часть в Тирасполе. Мужчина сообщил: у соседа на втором этаже горит квартира.

По указанному адресу выехали две бригады пожарных. Огнём была охвачена детская комната площадью 20 кв. м.

В квартире проживала многодетная семья – супруги и четверо детей. На момент ЧП родители находились на улице.

Пожар полностью уничтожил комнату, закопчены стены соседних жилых помещений. Инспекторы рассматривают две версии возникновения огня – детская шалость или короткое замыкание, пишет mvdpmr.org.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.