В пяти больницах Молдовы нет электрогенераторов

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В 5 из 59 республиканских, городских и районных больниц нет электрогенераторов. Это: психиатрические больницы в муниципиях Бельцы и Оргеев, Инфекционная больница им. Тома Чорбэ и две муниципальные больницы. Об этом сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.

По ее словам, генераторы 15 больниц обеспечивают электроэнергией все учреждение, а у остальных мощности хватает только на палаты интенсивной терапии, операционные, перинатальные центры, некоторое лабораторное и диагностическое оборудование, передает moldpres.md.

– Всего по стране в больницах есть 77 генераторов разной мощности. Еще нужно как минимум 55, – сказала Немеренко.

Глава Минздрава отметила, что в некоторых больницах возникают проблемы с подключением генераторов вручную, а не автоматически. Также есть проблемы с электрическими сетями, которые устарели, из-за чего не удалось установить 17 генераторов, переданных министерству французским правительством.

По словам Немеренко, в результате вчерашнего отключения электричества “не было зарегистрировано ни одного из ряда вон выходящего случая”.

Напомним, что вчера в Молдове произошло массовое отключение электроэнергии.

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