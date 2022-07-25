В пьяном угаре схватилась за нож: женщина получила 10 лет тюрьмы за попытку убийства

В пьяном угаре схватилась за нож: женщина получила 10 лет тюрьмы за попытку убийства

Суд Буюкан приговорил 48-летнюю гражданку к 10 годам заключения с отбыванием наказания в колонии закрытого типа для женщин.

Согласно представленным доказательствам, женщина находилась в гостях у знакомого в секторе Чеканы. Между ними возник пьяный конфликт, в ходе которого гостья нанесла 67-летнему потерпевшему множественные удары ножом. Жертве была оказана экстренная медицинская помощь, благодаря чему мужчина был спасён.

В январе 2018 года ответчице было предъявлено обвинение, её объявили в розыск. Задержать подозреваемую удалось лишь в марте 2022 года.

Суд также постановил взыскать с женщины 100 000 леев в качестве компенсации за моральный вред.

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