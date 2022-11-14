В первый день озеленительной кампании в Кишинёве высадили 17 000 деревьев и кустарников

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В организованной муниципалитетом акции приняли участие более 2000 человек из всех сфер: сотрудники профильных управлений, учащиеся и преподаватели из ряда школ и колледжей, волонтёры, общественные ассоциации, экономические агенты.

Так, в субботу – первый день акции – была высажена Аллея Дружбы в лесопарке «Ла Извор». Здесь высадили около 11 тысяч деревьев (тополя, акации, платаны) и 3 тысячи кустов в благоустроенной зелёной зоне, способствующей снижению выбросов углерода и предназначенной для отдыха жителей города. Также участники посадили деревья на Аллее Школьников в секторе Чеканы, на улице Сармизеджетуза в секторе Ботаника, в сквере для людей с проблемами зрения на улице Пьетрарилор в секторе Центр, на улице А. Щусева на Буюканах, в сквере Константина и Елены возле цирка на Рышкановке. Кроме того, цветы, деревья и кусты были высажены во дворах ряда столичных учебных заведений.

До конца месяца будет посажено ещё около 60 тысяч деревьев и кустов по всему городу, в уже реабилитированных зонах. В зонах, где ещё предстоит отремонтировать тротуары и проезжую часть, посадка пока производиться не будет. В приоритете – пополнение саженцами уже отремонтированных улиц и обновлённых парков, где убраны старые деревья.

Также деревья и кусты будут высажены в 90 школах и детских садах, особенно во дворах учреждений в секторах Рышкановка и Чеканы, которые пострадали от урагана этим летом.

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