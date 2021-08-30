В первый день осенней сессии Парламента РМ Гросу улетает в Румынию и берёт с собой 10 депутатов ПДС

В первый день осенней сессии Парламента РМ Гросу улетает в Румынию и берёт с собой 10 депутатов ПДС

Несмотря на то, что ранее Игорь Гросу подписал распоряжение о начале осенней сессии парламента Молдовы 1 сентября, сам он в этот день отправится в Румынию, где примет участие в церемонии по случаю начала второй сессии Палаты депутатов парламента Румынии. Вместе с собой Гросу возьмёт 10 депутатов ПДС. 

Это Дойна Герман, Владимир Боля, Думитру Алайба, Лилиан Карп, Лариса Волох, Вероника Рошка, Петру Фрунзе, Вирджилиу Пысларюк, Анна Раку, Инна Кишеру.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, Гросу проведёт ряд двусторонних встреч, в том числе с Клаусом Йоханнисом и с главой Сената Румынии Анкой Драгу.

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