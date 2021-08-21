В первый день марафона «Идём в школу безопасно!» было вакцинировано более 380 человек

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Как отметил генеральный примар Ион Чебан, решено было продлить акцию ещё на один день, поэтому марафон для сотрудников системы образования продолжится в субботу и воскресенье в Муниципальном центре вакцинации по адресу: Петру Рареш, 18.

– Благодарю работников системы образования и медперсонал за солидарность и участие. Учитывая, что нам угрожает новая волна COVID-19 с изменёнными и гораздо более агрессивными штаммами, врачи говорят, что единственное решение, чтобы оставаться защищёнными и здоровыми, – это вакцинироваться, – сказал Чебан.

Отметим, что 70 пунктов вакцинации в муниципии Кишинёв будут работать в выходные и в праздничные дни в августе. В то же время троллейбус и автобус будут функционировать в столице и в сентябре.

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