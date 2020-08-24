В первые две недели учебного года занятия в университетах будут проходить онлайн

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Как минимум в первые две недели учебного года занятия в университетах страны будут проводиться только онлайн. Об этом на сегодняшнем брифинге объявил министр образования, культуры и науки Игорь Шаров.

Сенат каждого университета примет решение об организации учебного процесса, о чем заранее проинформируют сотрудников и студентов, – уточнил министр.

По словам Шарова, каждая группа учащихся должна знать расписание курсов и форму обучения – онлайн или комбинированную. При этом деканаты должны поддерживать постоянную связь со всеми студентами.

Для студентов первого курса, пишет moldpres.md, было рекомендовано организовать учебный процесс в аудиториях, с поэтапным посещением. Заочники и те, кто обучаются в магистратуре, будут заниматься онлайн. Лабораторные работы, которые невозможно выполнить удалённо, будут запланированы на вечера или выходные. Практические занятия будут проходить в небольших группах один или два дня в неделю.

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