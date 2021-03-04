В первые 2 дня кампании по иммунизации были сделаны 2 604 вакцины

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Государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык расценивает первые 2 дня кампании по иммунизации против COVID-19 как успешные. В общей сложности было вакцинировано 2 604 врача.

Кампания стартовала 2 марта и проводится первоначально среди медицинских работников первой линии. Первыми были вакцинированы врачи реанимационных отделений, пишет ipn.md.

2604 медицинских работника продолжат работать, защищённые с помощью иммунизации. Медработники показывают пример для всего населения, они лучше всего понимают важность вакцинации, – сказала Татьяна Затык в ходе телепередачи на TVR Moldova.

В настоящее время для иммунизации используется вакцина AstraZeneca. Сегодня в Кишинёв будет доставлена ещё одна партия из 14 400 доз вакцины, предоставленная нашей стране через платформу COVAX. Также с помощью COVAX во второй половине месяца в Кишинёв должна поступить вакцина Pfizer.

На платформе COVAX указано, что мы должны получить 24 тысячи доз Pfizer, и мы ожидаем их. Не было сообщено о каких-либо проблемах с поставкой этой вакцины. Каждый раз в общении с платформой COVAX мы представляем информацию, подтверждающую подготовку страны к транспортировке и использованию этой вакцины, и никаких возражений не было, – добавила Затык.

В Молдове национальный план иммунизации включает 3 этапа. На первом этапе вакцинируются врачи, сотрудники и бенефициары социальных услуг. На втором этапе будут вакцинированы люди старше 60 лет и граждане с сопутствующими заболеваниями. На третьем этапе будет иммунизировано общее население, независимо от возраста.

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