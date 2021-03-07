За последние 24 часа в Молдове были привиты ещё 108 человек, а всего за неделю – 5174. Таковы данные Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Доступными на данный момент остаются ещё 30826 доз вакцины AstraZeneca.

Кампания по вакцинации началась в Молдове 2 марта. На первом этапе от коронавируса прививают врачей, работающих в COVID-отделениях и отделениях интенсивной терапии.

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