В первую неделю года число новых случаев коронавируса в Молдове выросло почти на 80%

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С 3 по 9 января в нашей стране подтвердили 3688 новых случаев коронавируса, что на 1600 случаев или на 77% больше, чем неделей ранее.

В то же время количество летальных исходов сократилось на 26% – 66 случаев или на 32 меньше, чем с 27 декабря по 2 января, пишет radiochisinau.md.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 380290 случаев коронавируса и 10363 летальных исхода. В больницах находятся 706 человек, 96 из которых – в крайне тяжёлом состоянии, а 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

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