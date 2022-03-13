В Первомайске загорелась частная баня

В Первомайске загорелась частная баня

Пожар обнаружила 40-летняя хозяйка дома.

– Женщина занималась домашними делами. Внезапно погас свет, отключились автоматы. Она их включила, но защитное устройство снова сработало. Когда хозяйка вышла на улицу, увидела: из постройки, где расположена баня, пошёл дымя, – сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Пожарным потребовалось лишь несколько минут на то, чтобы сбить пламя. Огонь повредил внутреннюю обшивку парилки и входную дверь.

По предварительной версии инспектора, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Обстоятельства выясняются.

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