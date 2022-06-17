В Первомайске задержали браконьеров: изъято около 100 кг рыбы

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Правоохранители остановили на просёлочной дороге легковой автомобиль. В машине было трое мужчин. Неожиданная встреча с органами правопорядка граждан заметно смутила. Они неохотно представили машину к осмотру. На заднем сиденье находился большой короб с рыбой. А в багажнике – запрещённые орудия лова: почти километр рыбацких сетей, упакованных в мешки.

Отнекиваться браконьеры не стали. Признались, рыбу выловили в Кучурганском лимане. Сети они раскинули накануне вечером, с достойным уловом уже возвращались домой, но встретились с правоохранителями. Утром 100 кг рыбы – девять крупных толстолобов, карп, 49 карасей и окунь – могли оказаться на рынке.

Планам “бизнесменов” сбыться не удалось. Мужчин задержали. Сети, лодку и рыбу изъяли. Улов передали в школу-интернат села Глиное Слободзейского района.

Действия браконьеров правоохранители непременно оценят по закону. За вылов рыбы сетями, к тому же в период нерестового запрета, предусмотрены серьёзные юридические последствия.

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