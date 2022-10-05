В первом полугодии в Молдове досрочно вышли на пенсию более 3 000 человек

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Часть из этой категории граждан продолжает работать на прежних должностях.

С 1 января в Молдове была установлена ​​новая категория пенсии — досрочная за продолжительный труд. Как подчеркнул министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь, практика досрочного выхода на пенсию существует во многих европейских странах, включая Францию ​​и Румынию, чей опыт вдохновил на разработку нормативной базы.

Получателями досрочной пенсии являются лица, проработавшие дольше, чем предусмотрено для пенсий по возрасту: мужчины — 39 лет, женщины — 35 лет и 6 месяцев, пишет moldpres.md.

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