В первом полугодии Налоговая служба собрала 27 млрд леев

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За первые шесть месяцев текущего года поступления в госбюджет от Государственной налоговой службы составили 27 млрд леев, что на 4 426,7 млн ​​леев (+19,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным ведомства, в госбюджет в 2022 году было собрано 12,1 млрд леев, что на 2 520,9 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (+26,3%), передаёт moldpres.md.

– В местные бюджеты зафиксированы поступления в размере около 2,9 млрд леев, что на 410,7 млн ​​леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+16,4%). Также в бюджет государственного социального страхования за указанный период было собрано 9 млрд леев (+1142,5 млн леев, или +14,5%), — указывает Налоговая служба.

В то же время фонды обязательного медицинского страхования накопили три млрд леев, что на 352,6 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (+13,3%).

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