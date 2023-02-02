В первом месяце 2023 года Налоговая служба собрала 4,6 млрд леев

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В первом месяце текущего года поступления от Налоговой службы в национальный публичный бюджет составили 4,6 млрд леев (230 млн евро), увеличившись на 666 млн леев (+16,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в январе 2023 года был собран 2,1 млрд леев, что на 341,5 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (+19,4%). В местные бюджеты поступило около 496,3 млн леев (+15,1%), передаёт moldpres.md.

В бюджет государственного социального страхования было собрано 1,5 млрд леев, что примерно на 161,8 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+12,1%).

При этом в фондах обязательного медицинского страхования накоплено 546,1 млн леев, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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