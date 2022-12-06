В период праздников гидом в туристическом троллейбусе будет Дед Мороз

В период праздников гидом в туристическом троллейбусе будет Дед Мороз

Как и в предыдущие годы, некоторые городские троллейбусы и автобусы будут по-новогоднему украшены. В то же время гидом в туристических троллейбусах будет Дед Мороз, который раздаст пассажирам-малышам сладкие сюрпризы.

– Подготовка к открытию ярмарки и новогодней ели идёт полным ходом. Праздничное оформление есть во всех секторах города. Официальный запуск состоится, как только завершим все приготовления, – уточнил Ион Чебан.

В этом году главная новогодняя ель будет установлена на площади Великого национального собрания, так как в сквере Кафедрального собора проводятся ремонтные работы. Культурно-художественные мероприятия, посвящённые зимним праздникам, начнутся 17 декабря и продлятся до 15 января, пишет ipn.md.

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