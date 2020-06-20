В период пандемии браки регистрируются только в присутствии сотрудника ЗАГСа и молодожёнов

0

С введением чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19 отделы записи актов гражданского состояния начали регистрировать браки в присутствии исключительно самих молодожёнов. Как минимум до 30 июня эти ограничения останутся в силе.

Агентство государственных услуг отмечает, что с 17 марта территориальные органы записи актов гражданского состояния обеспечивали регистрацию браков на основании заявлений лиц, поданных до введения чрезвычайного положения на территории Республики Молдова, а также осуществляли приём заявлений о браке, поданных в течение соответствующего периода, на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 21 апреля.

Согласно положениям законодательства, регистрация брака производится в присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении не менее чем одного и не более чем двух месяцев с момента подачи ими заявления о браке. В исключительных случаях – опасность для жизни, беременность, наличие общего ребёнка в возрасте до одного года – брак может быть заключён в день подачи заявления, передаёт ipn.md.

В соответствии с Семейным кодексом, заявление о браке подаётся непосредственно лицами, желающими вступить в брак, в тот отдел записи актов гражданского состояния, в границах ответственности которого находится место жительства одного из них или родителей одного из них.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.