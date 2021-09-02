В период мини-каникул в “скорую” обратились более 11 тысяч человек

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С 27 по 31 августа в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 11 353 обращения. В больницы был доставлен 4401 пациент, в том числе 1016 детей.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 2336 случаев респираторных заболеваний, в том числе 911 случаев ОРВИ; 1875 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 29 случаев острого коронарного синдрома; 1438 случаев неврологических нарушений, 181 из которых – инсульты.

За указанный период в “скорую” с травмами обратились 1111 человек. 62 из них, в том числе 10 несовершеннолетних пострадали в ДТП. Кроме того, было зарегистрировано 27 обращений в связи с отравлениями, в том числе 12 случаев интоксикации лекарствами и 6 – алкоголем.

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