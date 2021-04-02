В период ЧП частные медицинские учреждения также будут задействованы в борьбе с COVID-19

По словам врио премьер-министра Аурелиу Чокой, в связи с введением чрезвычайного положения с 1 апреля по 30 мая частные медицинские учреждения обязаны участвовать в борьбе с COVID-19, чтобы разделить бремя ответственности с государственной медицинской системой.

– Руководители республиканских, муниципальных или районных государственных медицинских учреждений, а также администраторы частных поставщиков медицинских услуг обязаны обеспечить откомандирование всех сотрудников в государственные медицинские учреждения с профилем COVID-19, согласно запросу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, – указывает Решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Согласно документу, оплата труда командированных медицинских работников в государственных медицинских учреждениях с профилем COVID-19 будет производиться работодателями в полном объеме по месту основной работы, согласно договорам и действующему законодательству. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты определит в течение недели дополнительную потребность в медицинских услугах для профилактики, диагностики и лечения инфекции COVID-19 и частных медицинских учреждениях, которые их будут предоставлять.

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