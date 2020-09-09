В переходе возле Южного автовокзала начался ремонт (ФОТО)

В переходе возле Южного автовокзала начался ремонт (ФОТО)

Генеральный примар Ион Чебан показал, как выглядит подземка в настоящее время: долгие годы это место было настоящей свалкой.

Сейчас ведутся работы по удалению штукатурки со стен и ремонт лестниц. Они проводятся экономическим агентом и предполагают использование в строительстве нанотехнологий, которые до сих пор не применялись в столичных подземных переходах, – уточнил Чебан.

По словам градоначальника, в подземном переходе будет налажено освещение, установлены 8 камер видеонаблюдения и пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями. На входах оборудуют навесы.

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