В ПДС отрицают причастность Санду к «краже века» (ВИДЕО)

В ПДС отрицают причастность Санду к «краже века» (ВИДЕО)

Депутат партии «Действие и солидарность» Виталий Жакот заявил накануне в рамках передачи «Главный вопрос» на «НТВ Молдова», что Майя Санду не голосовала за секретное постановление о выделении 5,4 млрд леев трём проблемным банкам.

– Не надо говорить, что Майя Санду за это голосовала! – возмутился он.

Депутату ПДС возразил социалист Богдан Цырдя, который ранее представил аудиозапись и стенограмму с того самого заседания правительства.

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