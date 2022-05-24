В ПДС не знают, будет ли Россия поставлять газ в Молдову в июне

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Министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андрей Спыну признал, что не знает, получит ли Молдова российский газ в июне.

По его словам, переговоры между «Молдовагаз» и «Газпромом» ведутся, но ситуация остаётся неопределённой.

«Молдовагаз» поддерживает контакты с «Газпромом», на данный момент нет другой информации. Мне иногда сложно понять, какие будут действия, мы рассчитываем на честные, прозрачные взаимоотношения. Сценарий включает решение КЧС о закупке 25 млн кубометров газа для государства, – заявил Спыну в ходе пресс-конференции.

Согласно дополнительному протоколу к контракту, подписанному с «Газпромом», до 1 мая молдавская сторона должна была провести аудит задолженностей «Молдовагаз» перед российской компанией, на основании чего должен был быть установлен график погашения долга. Молдова не выполнила это условие, что означает, что «Газпром» в любой момент может расторгнуть контракт и прекратить поставки природного газа в нашу страну.

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