В парламентской фракции ПДС два новых депутата

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Конституционный суд накануне рассмотрел предложение Центральной избирательной комиссии об утверждении депутатских мандатов Михаила Ляху и Алины Дандары— резервных кандидатов по списку партии «Действие и солидарность».

По итогам обсуждений судьи утвердили мандаты избранников, передаёт moldpres.md.

Два депутатских мандата стали вакантными после того, как Думитру Алайба был назначен министром экономики, а Адриан Бэлуцел — госсекретарём Государственной канцелярии.

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