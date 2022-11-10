В парламенте зарегистрирован законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в школах

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Фракция БКС зарегистрировала сегодня законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в школах. Депутат-социалист Александр Нестеровский обосновал необходимость его принятия тем, что эта пропаганда становится в Молдове всё более агрессивной.

– Ещё когда только шли обсуждения Стамбульской конвенции, фракция БКС не раз предупреждала, к чему это приведёт. Нас успокаивали, что речь идёт больше о защите женщин. Сейчас мы видим следующий шаг – нашим детям пытаются всучить те «ценности», которые для нас совсем чужие. Мы видим, как в Европе, да и в Америке стало уже более 50 гендеров. Мы видим, как детям-подросткам дали право выбирать, какого они будут пола, и делать операции, что самое страшное, без разрешения родителей. Или судят родителей, если они этому мешают. Наша задача – остановить эту пропаганду и сделать всё, чтобы такие изменения у нас не происходили, – сказал Александр Нестеровский.

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