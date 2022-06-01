В парламенте открылась выставка ретро-автомобилей

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В Международный день защиты детей парламент приглашает детей посмотреть ретро-автомобили из гаража учреждения.

Сегодня перед зданием законодательного органа выставлены два ретро-автомобиля: лимузин «Газ-14» 1987 г.в., и «ЗИЛ 41047» 1989 г.в. В прошлом они использовались для перевозки высокопоставленных чиновников, бывших президентов Мирчи Снегура и Петру Лучинского.

В течение дня юные посетители смогут покататься на двух автомобилях из гаража парламента, пишет moldpres.md.

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