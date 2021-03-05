В парламенте обсудили Стратегию обеспечения независимости и неподкупности сектора правосудия

Зинаида Гречаный провела встречу с Уильямом Массолином, главой Офиса Совета Европы в нашей стране. В дискуссии также приняли участие председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Боля и временно исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский.

Стороны рассмотрели шаги, которые необходимо предпринять для утверждения Стратегии обеспечения независимости и неподкупности сектора правосудия на 2021-2024 годы и Плана действий по ее реализации. Спикер подчеркнула важность продвижения данного документа, для разработки которого Республика Молдова в сотрудничестве с Советом Европы приложила серьезные и длительные усилия.

Председатель Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василий Боля также подчеркнул важность продвижения этого стратегического документа и достижения широкого политического консенсуса в парламенте по этому вопросу. Временно исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский уточнил, что проект Стратегии по обеспечению независимости и неподкупности сектора правосудия на 2021-2024 годы включает все рекомендации Совета Европы и все задолженности, которые Республика Молдова имеет по отношению к партнерам по развитию в области юстиции за последние 10 лет.