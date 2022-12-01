В парламенте Молдовы отметили Национальный день Румынии

В парламенте Молдовы отметили Национальный день Румынии

Депутаты ПДС пришли на сегодняшнее заседание парламента с ленточками с румынским триколором. Спикер Игорь Гросу поздравил руководство и жителей соседней страны с национальным праздником, а также поблагодарил за постоянно оказываемую Молдове помощь. После перед депутатами с песнями про Румынию выступили учащиеся одного из столичных лицеев.

По случаю Национального дня Румынии в парламенте Молдовы также проходит выставка картин на эту тематику.

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