В парламенте Молдовы отметили Национальный день Румынии

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Депутаты ПДС пришли на сегодняшнее заседание парламента с ленточками с румынским триколором. Спикер Игорь Гросу поздравил руководство и жителей соседней страны с национальным праздником, а также поблагодарил за постоянно оказываемую Молдове помощь. После перед депутатами с песнями про Румынию выступили учащиеся одного из столичных лицеев.

По случаю Национального дня Румынии в парламенте Молдовы также проходит выставка картин на эту тематику.

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