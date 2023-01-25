В парламент стало поступать больше петиций: около 5 500 за год

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В 2022 году в парламенте зарегистрировано 5 433 письменных обращения и петиции. Это на 308 больше, чем в 2021 году.

Большинство из них касаются предполагаемых нарушений права на свободный доступ к правосудию, права на безопасность и личное достоинство. В письменной форме были поданы 4 495 заявлений, остальные – в электронном формате. Также были приняты 495 граждан. 4 470 петиций (82% от общего количества) были отправлены физическими лицами, а 663 – юридическими, передаёт moldpres.md.

В соответствии с положениями закона ходатайства могут быть поданы в устной или письменной форме. Граждане также имеют возможность направлять онлайн-петиции в парламент по адресу petitii.parlament.md.

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