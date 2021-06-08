В парламент проходят Блок коммунистов и социалистов, ПДС и “Шор”, – опрос

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, по их результатам в законодательный орган прошли бы ПДС, Избирательный блок коммунистов и социалистов и партия “Шор”. Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Так, ПДС набрала бы 36,5%, блок ПКРМ-ПСРМ – всего на 0,4% меньше, 36,1%, а “Шор” – 7,3%. У остальных менее 5%, они не преодолевают избирательный порог.

Опрос проводился с 24 мая по 5 июня, в нём приняли участие 1179 респондентов из 83 населённых пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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