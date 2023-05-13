В парке “Валя Морилор” установлены две игровые площадки

В парке “Валя Морилор” установлены две игровые площадки

Площадки с резиновым покрытием оснащены горками и качелями.

Одна площадка расположена рядом с Зеленым театром, а другая – рядом с пляжем. Современные игровые площадки были установлены Генеральным управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, передает ipn.md.

В том же парке была установлена площадка для фитнеса/тренировок. Она оснащена спортивным снаряжением для всех категорий лиц.

Руководитель Отдела благоустройства и окружающей среды ГУЖКХБ Василе Эфрос уточнил, что примария муниципия Кишинев проанализировала ситуацию в парковой зоне и констатировала необходимость установки игровых и фитнес-площадок. В настоящее время устанавливаются игровые площадки и в парке “La izvor”.

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