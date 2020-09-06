В парке “La izvor” в холодное время года может появиться ледовый каток (ВИДЕО)

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан и в выходные дни находится на строительной площадке. Накануне он проинспектировал ход работ по благоустройству одного из самых больших парков столицы – “La izvor”. Муниципалитет намерен преобразовать его в зону для любителей спорта.

– Рад видеть, что пляжный стадион в парке “La izvor” готов к проведению национальных и международных матчей. Я также считаю, что этот объект можно использовать в холодное время года, превратив его в ледовый каток. Здесь можно будет кататься на коньках или играть в хоккей. Люди рады появившимся площадкам возле стадиона для пляжного футбола. Там я встретил ребят, которые играли в волейбол на одном из полей, – отметил Чебан.

Продолжается строительство площадок для мини-футбола, тенниса, пляжного волейбола, фитнеса, а также детских площадок. Все они будут общественными.

Продвинулось и строительство фонтана, сейчас ведутся работы на центральной аллее в парке. Кроме того, здесь обустроены велосипедные дорожки, подъездные дорожки и налажено уличное освещение.

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