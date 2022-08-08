В парке «Ла Извор» прошёл Кубок Европы среди юниоров по триатлону (ВИДЕО)

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Как рассказал на своей странице в соцсети генеральный примар муниципия Ион Чебан, спортсмены участвовали в соревнованиях по плаванию, велогонкам и бегу.

Мероприятие было организовано ОО “Sporter” в партнёрстве с примарией Кишинёва и Национальной федерацией триатлона Республики Молдова.

Чебан отметил, что это первый и важный для страны шаг для развития триатлона в Молдове, подготовки спортсменов, а также для продвижения здорового и активного образа жизни. Генпримар поздравил всех участников и пожелал им больших успехов в будущем.

Я рад, что нам удалось создать инфраструктуру для проведения различных национальных и международных спортивных мероприятий. Медаль благодарности, которую я получил, предназначена для примарии Кишинёва и для всех жителей столицы, вместе с которыми мы реализуем отличные проекты. Примария продолжит инвестировать в организацию мероприятий, которые способствуют развитию этой сферы и мотивируют спортсменов, – заверил Ион Чебан.

В мероприятии приняли участие 104 спортсмена из Молдовы, Румынии, Украины, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Эстонии, Великобритании, Польши, Словении, Сербии и Турции.

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