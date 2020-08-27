В парке «La izvor» открыли пляжный стадион. В церемонии принял участие глава государства (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня вместе с депутатами Парламента Республики Молдова, представителями правительства и мэрии Кишинёва, а также Молдавской федерации футбола Игорь Додон принял участие в торжественном открытии арены для пляжного футбола, расположенной в парке «La izvor» в столичном секторе Буюканы.

Стадион современный, построен в рекордные сроки Молдавской федерацией футбола при поддержке ФИФА и Муниципального совета Кишинёва. Он рассчитан на 1100 мест, с возможностью добавления еще 500 мест для зрителей. Ареной для пляжного футбола можно пользоваться круглый год, независимо от погоды, в том числе проводить соревнования по другим видам спорта, таким как пляжный волейбол, мини-футбол или контактные виды спорта. Также внутри стадиона можно проводить различные культурно-развлекательные мероприятия, ведь он трансформируется благодаря мобильной платформе с искусственным покрытием.

Глава государства приветствовал изменения к лучшему, которые происходят в Кишиневе в последние месяцы под руководством мэра столицы Иона Чебана. Несмотря на пандемию, строятся дороги и тротуары, благоустраиваются и дезинфицируются общественные места и парки, обновляются подземные переходы, демонтируются рекламные щиты, проводится множество других мероприятий, превращающих столицу в современный город, отметил он.

– Открытие арены для пляжного футбола также является примером эффективного сотрудничества между муниципалитетом и Молдавской федерацией футбола. Подчеркнул, что, только объединив усилия всех органов власти, можно реализовать столь важные задачи. Выразил уверенность, что на этой арене пройдут престижные спортивные соревнования, которые увенчаются громкими победами, а тренеры будут воспитывать спортсменов, которые прославят нашу страну за рубежом, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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