В парке «Ла Извор» открыли Аллею дипломатов

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Сегодня генеральный примар муниципия Ион Чебан вместе с послами, аккредитованными в Кишинёве, представителями дипломатических миссий и иностранными партнёрами по развитию посадили 40 деревьев пурпурной сливы сорта Писсарди на центральной аллее парка «Ла Извор».

Глава муниципия поблагодарил всех присутствующих за отзывчивость и участие, отметив, что благодаря совместным действиям удастся сделать Кишинёв более зелёным, экологичным и комфортным городом.

С начала кампании большое количество жителей, волонтёров, сотрудников муниципалитета, претур и представителей НПО приняли участие в акциях по посадке деревьев во всех секторах столицы. Таким образом, нам удалось посадить 100 тысяч деревьев в муниципии. На этой неделе мы намерены вместе с молодыми людьми посадить 100 001-е дерево, – подчеркнул Ион Чебан.

Генпримар добавил, что это станет отправной точкой для следующей кампании.

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