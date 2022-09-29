В парке “Ла извор” начались работы по установке системы орошения

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На данный момент обустроен доступ к расположенному там Молодёжному центру сектора Буюканы, ведутся работы по установке столов для настольного тенниса. Также будут установлены качели, осуществляется установка душевых кабин и раздевалок на пляже, ведётся монтаж системы полива.

До нынешнего времени в парке “Ла извор” проведён ряд работ по благоустройству и модернизации, в том числе строительство стадиона для пляжного футбола; обустройство пешеходных аллей; строительство нескольких спортивных площадок; обустройство пляжа; возведение подпорной стены и лестницы; монтаж системы освещения; установка детских площадок; строительство музыкального фонтана; установка городской мебели.

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