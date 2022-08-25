В парке «Думитру Рышкану» появились площадки для фитнеса/workout

В парке «Думитру Рышкану» появились площадки для фитнеса/workout

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, одна из двух площадок для фитнеса оборудована для людей с особыми потребностями. В то же время здесь начались работы по обустройству детской игровой площадки.

Напомним, что в настоящее время завершается первый этап работ по реабилитации парка «Думитру Рышкану» на Рышкановке. Они включали: ремонт пешеходных дорожек, установку системы освещения, уличной мебели, обустройство зелёных зон, создание парковочных мест.

На втором этапе проекта будут осуществлены работы по модернизации парка на улице Браништий. Они включают в себя обустройство пешеходных дорожек, очистку озера, модернизацию системы освещения и создание парковочных мест.

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